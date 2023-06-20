Керівниця пресслужби ЛОТЦК та СП Марія Левко розповіла, чи можуть чоловікам вручати повістки через родичів. За її словами, щоб вручити повістку насамперед необхідно встановити особу, якій вона вручається.

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"У воєнний час потрібно завжди носити з собою документи і в разі запиту надавати їх для перевірки уповноваженій особі. Такими уповноваженими особами є представники Національної поліції України", – зазначила Марія Левко.

Важливо! Повістка має бути вручена особисто військовозобов'язаному. Тобто, ніякого вручення повісток через третіх осіб, будь це родичі, сусіди – не передбачено законом.

Якщо особа відмовляється від отримання повістки, складається акт про відмову від отримання повістки із підписами уповноважених осіб та свідків та вручається військовозобов’язаному під підпис,

– додала представниця ТЦК.

Вона також зауважила, що вручення повістки не означає, що особа одразу ж відправиться на навчання чи на фронт. Це насамперед робиться для уточнення облікових даних.

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