Дело рассматривалось в Закарпатском окружном административном суде. Там признали, что истец входит в список лиц, не подлежащих призыву.
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Уже должны были отправить на службу
Истец является внутренне перемещенным лицом. В марте 2022 года его принудительно доставили в Береговский территориальный центр комплектования.
Он объяснял, что не подлежит призыву на военную службу, потому что воспитывает ребенка с инвалидностью. Однако там все же дали повестку с необходимостью позже явиться в "военкомат". А уже 16 апреля истец получил вторую повестку – на отправку в воинскую часть.
Сначала мужчина не давал никаких доказательств
Важно то, что истец только на словах говорил о ребенке. Однако не предоставил никаких документов, подтверждающих это. Впоследствии без разрешения должностного лица "военкомата" истец сменил место жительства – заявлений и ходатайств не подавал. По состоянию на 19 апреля 2022 года истец был подан в розыск за уклонение от мобилизации.
Что постановил суд по этому делу
В суде истец уже предоставил сразу несколько документов, подтверждающих попечительство над ребенком с инвалидностью. Это были:
- индивидуальная программа реабилитации ребенка;
- выписка из медицинской карты стационарного больного;
- корешок медицинского заключения о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- удостоверение ребенка с инвалидностью до 18 лет.
Поэтому Центр комплектования обязали признать мужчину не подлежащим призыву.
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