Справу розглядали в Закарпатському окружному адміністративному суді. Там визнали, що позивач входить до списку осіб, які не підлягають призову.

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Вже мали відправити на службу

Позивач є внутрішньо переміщеною особою. У березні 2022 року його примусово доставили до Берегівського територіального центру комплектування.

Він пояснював, що не підлягає призову на військову службу, бо виховує дитину з інвалідністю. Проте йому все ж дали повістку з необхідністю з'явитися пізніше до "військкомату". А вже 16 квітня позивач там отримав другу повістку – на відправку до військової частини.

Спершу чоловік не надавав жодних доказів

Важливим є те, що позивач лише на словах говорив про дитину. Проте він не надав жодних документів, які б це підтверджували. Згодом без дозволу посадової особи "військкомату" позивач змінив місце проживання – заяв та клопотань не подавав. Станом на 19 квітня 2022 року позивача було подано в розшук за ухилення від мобілізації.

Що постановив суд у цій справі

У суді позивач вже надав одразу кілька документів, які підтверджують опікунство над дитиною з інвалідністю. Це були:

індивідуальна програма реабілітації дитини;

виписка із медичної картки стаціонарного хворого;

корінець медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років;

посвідчення дитини з інвалідністю до 18 років.

Через це Центр комплектування зобов'язали визнати чоловіка таким, що не підлягає призову.

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