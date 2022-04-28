В настоящее время вернулись к работе 59% украинцев. Опрос был проведен 26 апреля.
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Наблюдается постепенный рост количества возвращающихся к работе украинцев. Пока среди тех, кто имел работу до войны, продолжают работать 59%. В то же время 39% из тех, кто имел работу до войны, до сих пор не имеют работы,
– говорится в сообщении.
Результаты опроса / Данные "Рейтинга"
Больше всего работают жители западных и центральных областей (около 60%). Среди южан работают 52%, на востоке – около 40%.
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