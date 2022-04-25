Президент Украины подчеркнул, что Россия только убивает, разрушает и лжет, передает 24 канал. И делает она это как в будние дни, так и по большим праздникам, в частности, на Пасху.

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Россия прикрывается христианством, но не имеет к нему отношения

Убивать детей, разрушать жизни, покрывать циничной и тотальной ложью сделанное против мирных городов – все, что делает Россия на территории Украины, – это точно не христианство. Это то, чему противостоял Христос,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что отказавшиеся открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя – не христиане. Как и те, кто в оккупированных районах снимал пропагандистские репортажи. В них показывали раздачу якобы "гуманитарных" пасхальных наборов. Но все украинцы знают, что до 24 февраля у наших земляков была возможность праздновать Пасху свободно. Праздновать ее в любом храме и без этих "гуманитарных" наборов.

Смотрите утреннее обращение Зеленского за 25 апреля:

Владимир Зеленский подчеркнул, что внедрение в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей жесткого оккупационного режима – тоже не христианство. Как и удерживание людей в заложниках, и издевательства. То же касается угроз смертью тем, кто стремился покинуть оккупированные территории.

Президент отметил, что Россия поздравила Украину с Пасхой ракетными ударами. От них, отметим, за прошлые сутки погибли двое детей.

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