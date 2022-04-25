Президент України наголосив, що Росія лише вбиває, руйнує та бреше, передає 24 канал. І робить вона це як у будні дні, так і на великі свята, зокрема, Великдень.

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Росія прикривається християнством, але не має до нього стосунку

Вбивати дітей, руйнувати життя, покривати цинічною й тотальною брехнею зроблене проти мирних міст – усе, що робить Росія на території України, – це точно не християнство. Це те, чому протистояв Христос,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що ті, хто відмовилися відкрити гуманітарні коридори з Маріуполя, – не християни. Як і ті, хто в окупованих районах знімав пропагандистські репортажі. У них показували роздачу буцімто "гуманітарних" великодніх наборів. Але всі українці знають, що до 24 лютого наші земляки мали можливість святкувати Великдень вільно. Святкувати його у будь-якому храмі та без цих "гуманітарних" наборів.

Дивіться ранкове звернення Зеленського за 25 квітня:

Володимир Зеленський підкреслив, що запровадження в захоплених районах Херсонської та Запорізької областей жорсткого окупаційного режиму – теж не християнство. Як і тримання людей у заручниках і катування. Те ж стосується погроз смертю тим, хто прагнув покинути окуповані території.

Президент наголосив на тому, що Росія привітала Україну з Великоднем ракетними ударами. Від них, зазначимо, за минулу добу загинуло двоє дітей.

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