Сейчас можно только предполагать, что означает такой сигнал. Дело в том, что с Китаем очень сложно что-то прогнозировать, потому что это особая субстанция. Об этом 24 каналу сказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Отношения очень напряжены

Как подчеркивает Жирнов, с Китаем проблемы у России есть, и они гораздо больше, чем могут показаться. Следует вспомнить хотя бы визит Си Цзиньпина в Москву. Все говорили: "Он все-таки поехал, это прорыв для Москвы, а-я-яй". Но следует учитывать важные детали: перед визитом в Китае были опубликованы новые карты, где примерно на миллион квадратных километров территорий все российские названия заменены на старые китайские. Китай использовал этот визит, чтобы заявить претензию на миллион квадратных километров территорий.

Причем момент выбрали правильно, они понимали, что для Владимира Путина визит очень важен, он не может ссориться с Китаем накануне визита, который он сам вымаливал. Это было очень хитрое и правильное китайское действо. На него Путин не отреагировал,

– утверждает бывший сотрудник КГБ.

Правда, встречать Си Цзиньпина диктатор отправил вице-премьера, а не Михаила Мишустина. Это был единственный дипломатический ответ Путина на провокацию с названиями территорий.

"Представляете, целый Си сходит со своего 747 боинга во Внуково и не видит там Мишустина, и не видит там Путина. Он с кислым лицом приехал в Кремль, поэтому программа визита была сокращена. А дальше все развивалось очень плохо", – отмечает Жирнов.

Конечно, все это было припудрено дипломатией, красивыми словами, прекрасной картинкой, приемом с шампанским и водкой. Однако на самом деле не все то золото, что блестит. Стоило Си уехать, как Дмитрий Медведев снова заговорил о ядерных силах – вопреки подписанному соглашению о том, что Россия не будет применять эту тематику для агрессии против Украины.

Через неделю Путин заявил, что разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Это еще хуже, потому что это вообще нарушение договора о нераспространении ядерного оружия. Это плевок в лицо не только Китаю, но и всему миру.

– подчеркнул Сергей Жирнов.

Впоследствии китайский посол в Евросоюзе сказал, что слова о "вечной дружбе" между Россией и Китаем нужно рассматривать достаточно условно, потому что это не более чем дипломатическая риторика. Это была первая оплеуха. После этого китайский посол во Франции высказался в сторону Путина. А наконец – Си лично позвонил Зеленскому, что в России расценили как предательство.

"Россия ответила. Путин провел внеплановые учения приведения в полную боевую готовность тихоокеанского флота – включая ядерную компоненту. Это накануне визита министра обороны КНР в Россию", – отметил бывший сотрудник КГБ.

Конечно, россияне говорили, что это против Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, но китайцы восприняли это на свой счет.

На самом деле, отношения между Россией и Китаем очень напряжены в последнее время, просто это не на поверхности. Это на уровне прочтения между строк и интерпретации определенных сигналов. Но все гораздо сложнее, чем Москва хочет показать,

– уверяет экс-сотрудник Службы внешней разведки России.

Жирнов убежден, что в организации по картографии все эти территории с китайскими названиями уже обозначены границей, которая была у Китая до принятия позорных договоров 19 века. "Я уверен, что это является программой минимум. А программа максимум – они рассматривают Сибирь и Дальний Восток как потенциально будущие территории для китайской экспансии", – подытожил Сергей Жирнов.

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