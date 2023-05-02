Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Китай не заинтересован в продолжении войны, но хочет получить определенные дивиденды от победы Украины.
Смотрите также Столкнул ли лед и чего ждать дальше: что китайские СМИ пишут о разговоре Зеленского и Си
Китай сделал ставку
Голосование Китая "за" резолюцию свидетельствует, что в Пекине было принято определенное решение о войне России с Украиной. По словам Шейтельмана, голосование имеет большое значение и показывает, что Россия не может рассчитывать на Китай в полной мере.
Он отметил, что Китай хочет получить дивиденды от поддержки Украины. В разговоре Зеленского и Си Цзиньпина звучал тезис о взаимном признании суверенитета обоих государств. Это означает, что Китай поддержит Украину, когда мы вернем себе Донбасс и Крым, но будет требовать поддержки территориально целостности Китая – речь идет о Тайване.
Михаил Шейтельман о голосовании в ООН: смотреть видео
"Я думаю, что это их идея. Они будут пытаться использовать нас как прецедент. Для них это нормально, ведь они заинтересованы не в победе России, а в возвращении Тайваня. Да и это не главный их интерес. Они больше заинтересованы в рынке Европы, чтобы их товары поступали туда в неограниченном количестве", – заявил Шейтельман.
Голосование Бразилии он назвал случайностью. В дальнейшем нужно внимательно наблюдать за этой страной, ведь, как и в любой демократии, там могут возникать противоречия между правительством и МИД. Также он предположил, что сегодня Китай пытается создать трехполярный мир – отдельно США, отдельно Европа и Китай.
Что известно о голосовании Китая в ООН
- 27 апреля Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за резолюцию о сотрудничестве между ООН и Советом Европы. В документе говорится о "беспрецедентных вызовах, стоящих перед Европой после агрессии России против Украины и Грузии".
- Среди 122 поддержавших ее стран являются Китай, Бразилия, почти все страны постсоветского пространства, кроме Таджикистана и Узбекистана.
- Революцию не поддержали только Россия, Беларусь, КНДР, Никарагуа и Сирия.