Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Китай не зацікавленій у продовженні війни, але хоче отримати певні дивіденди від перемоги України.

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Китай зробив ставку

Голосування Китаю "за" резолюцію свідчить про те, що у Пекіні прийняли певне рішення щодо війни Росії з Україною. За словами Шейтельмана, голосування має велике значення і показує, що Росія не може розраховувати на Китай повною мірою.

Він зазначив, що Китай хоче отримати дивіденди від підтримки України. У розмові Зеленського та Сі Цзіньпіна звучала теза про взаємне визнання суверенітету обох держав. Це означає, що Китай підтримає Україну, коли ми повернемо собі Донбас та Крим, але натомість вимагатиме підтримки територіально цілісності Китаю – мова йде про Тайвань.

Михайло Шейтельман про голосування в ООН: дивитись відео

"Я думаю, що це їхня ідея. Вони намагатимуться використати нас, як прецедент. Для них це нормально, адже вони зацікавлені не у перемозі Росії, а у поверненні Тайваню. Та й це не головний їхній інтерес. Вони більше зацікавлені у ринку Європи, щоб їхні товари надходили туди в необмеженій кількості", – заявив Шейтельман.

Голосування Бразилії він назвав випадковістю. Надалі потрібно уважно спостерігати за цієї країною, адже, як і у будь-якій демократії, там можуть бути суперечності між урядом та МЗС. Також він припустив, що сьогодні Китай намагається створити триполярний світ – окремо США, окремо Європа, та Китай.

Що відомо про голосування Китаю в ООН