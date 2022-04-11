Ким: История повторяется

Такое мнение высказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он рассказал, что Россия отправляет на войну из Украины солдат издалека своей страны, которые не умеют пользоваться Интернетом.

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Однако по дороге через более или менее цивилизованные российские города оккупанты узнают, что же на самом деле происходит с агрессором в Украине. Как известно, по данным Генштаба, уже пало более 19 тысяч оккупантов .

Поэтому Ким спокойно заявил, что все идет в соответствии с планом, целью которого очевидно является путч в России.

Готовится путч в Россию. Все по плану, история повторяется и имеет определенную цикличность,

сказал глава Николаевской ОВА.

Заметим, что в 1991 году в России произошел так называемый Августовский путч, приведший к распаду СССР.