В разговоре с президентом Джо Байденом говорилось о нескольких платформах для встреч, о которых договаривались Россия и США.

Важно Россия заверила, что не собирается продолжать эскалацию, – Зеленский

На любой платформе, где будут говорить об Украине, даже если там встречаются страны НАТО или ЕС… Украина требует, а США подтверждают, что Украина будет субъектом таких встреч,

– сказал президент.

Зеленский добавил, что о разговорах с боевиками на Донбассе даже не может идти речи. Отдельно президент подчеркнул, что все страны выступают за то, чтобы остановить войну на востоке. Он вспомнил о переговорах с Эммануэлем Макроном.

К слову, по словам Зеленского, Владимир Путин сказал Байдену о том, что Россия не будет нападать на Украину.

Что этому предшествовало