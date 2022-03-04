Об этом сообщил глава министерства Денис Малюска.

Обратите внимание Этот народ не одолеть: дедушка перечислил армии более 100 тысяч гривен и 10 тысяч долларов

Кроме того, он заявил, что министерство работает над тем, чтобы забрать в качестве компенсаций имущество России, заблокированное за рубежом.

"Наверное, это займет годы, но оно того стоит", – сказал он.

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Полный текст публикации:

Не успеваю оперативно публиковать новости от Минюста, слишком большая рабочая нагрузка, но если кому-то интересно – ниже краткое описание важнейших наших действий за время войны.

Юридическая война – инициировали новое дело в ЕСПЧ против РФ, в рамках которого уже получили обеспечительное мероприятие, запрещающее россиянам предпринимать ряд действий. Это их, конечно, не остановило, но юридические позиции для будущих процессов ослабило.

Также ЕСПЧ по нашей просьбе остановило рассмотрение дел против Украины.

Кроме того, постановлением КМУ мы наложили мораторий на выполнение обязательств перед лицами, связанными с РФ, а также отчуждение их активов. Прошу нотариусов и банковское сообщество обратить особое внимание на это постановление, оно будет опубликовано в ближайшие часы.

Работаем над тем, чтобы забрать в качестве компенсаций имущество РФ, заблокированное за границей. Наверное, это займет годы, но оно того стоит.

Реестры – агрессор активно интересуется ключевыми реестрами Минюста, поэтому мы ограничили их функционирование по кругу пользователей и региону. Ограничения динамичны и изменяются в зависимости от хода войны.

Если кто хочет срочно продать/купить недвижимость или корпоративные права – просьба немного подождать, безопасность важнее.

ДРАГС – если кто-то из ребят думал, что участие в боевых действиях поможет оттянуть дату женитьбы, то нет, не получится, мы женимся в любых условиях. Более того, жениться можно в день подачи заявления прямо в ДРАГС.

А если серьезно, то ДРАГСы действительно выполняют практически весь свой функционал и стали более доступными – мы освободили наших граждан от уплаты всех сборов и платежей во время предоставления услуг.

Коллеги регулярно переcылают мне фото женитьбы военных, терробороны, врачей в городах, где ведутся активные боевые действия. Любовь не остановить. Смерти и рождение тоже регистрируем.

Исполнительная служба – распоряжением КМУ мы освободили от блокировки карточные счета по долгам до ста тысяч гривен. В военное время люди должны иметь возможность платить за товары и услуги.

Так же были приостановлены отчисления по долгам по пенсионным выплатам исполнительные действия не временно не производятся.

Кроме того, передали все конфискованное имущество, которое находилось у нас на хранении, на нужды армии.

Нотариат – урегулировали отдельные проблемные вопросы, связанные с действиями нотариата в условиях войны и в регионах, охваченных боевыми действиями.

Исполнение уголовных наказаний – уголовно-исполнительная служба выполняет свою работу с отличием. Несмотря на многочисленные попытки РФ раскачать ситуацию в тюрьмах и в СИЗО, им это не удалось. Ну и заключенным тоже благодарность – сидят более или менее тихо в сложных психологических условиях.

Ряд бывших отрядников были помилованы и направлены на защиту Украины. Списки готовили очень осторожно, чтобы выпускать лишь ограниченный круг патриотов, не представляющих опасности для общества.

Также продолжаем работу инхауз юристов Кабмина – обратите внимание, что Кабмин ежедневно принимает акты, важность и смелость которых (с юридической точки зрения) незаурядна.

Мир перевернулся, но мы стоим.

Горжусь армией – вы герои.

Слава Украине!