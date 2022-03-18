На опубликованных кадрах можно увидеть украинских спасателей, волонтеров, полицейских, военных и медиков. Так украинцы вместе борются за победу.

Важно Всем врачам и медицинским сестричкам, – Зеленский поблагодарил украинских медработников

В своем телеграме Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал фотографии разных фотографов. Речь идет о: Стасе Юрченко, Беле Трью, Пауле Бронштейне, Арисе Мессинисе, Елене Тите, Александре Хоменко и Мстиславе Чернове.

Военные – на позициях. Тероборона – на местах. Врачи, спасатели, транспортники, дипломаты, журналисты… Все. Все мы сражаемся. Все мы делаем вклад в нашу победу,

– написал президент Зеленский.

Владимир Зеленский поделился кадрами с украинцами / Фото из телеграма президента

На впечатляющих фото разных фотографов можно увидеть, как работница ГСЧС в форме успокаивает плачущую украинку. На других фото мужчина варит противотанковые ежи, волонтеры готовят еду, шьют флаги Украины и носят ящики с резинопомощью.

Также в кадр попала вынужденная эвакуация: полицейский на руках уносит маленькую девушку. На других фото – украинские медики, пожарные и защитники, совместно борющиеся за победу на передовой.

Важно – обращение Зеленского к украинцам за 17 марта: смотрите видео