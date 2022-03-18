На опублікованих кадрах можна побачити українських рятувальників, волонтерів, поліцейських, військових та медиків. Так українці спільно борються за перемогу.

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У своєму телеграмі Президент України Володимир Зеленський оприлюднив фотографії різних фотографів. Мовиться про: Стаса Юрченка, Бела Тр'ю, Паула Бронштейна, Аріса Мессініс, Єлену Тіту, Олександра Хоменка та Мстислава Чернова.

Військові – на позиціях. Тероборона – на місцях. Лікарі, рятувальники, транспортники, дипломати, журналісти... Всі. Всі ми воюємо. Всі ми робимо внесок у нашу перемогу,

– написав президент Зеленський.

Володимир Зеленський поділився кадрами українців / Фото з телеграму президента

На вражаючих фото різних фотографів можна побачити, як працівниця ДСНС у формі заспокоює українку, що плаче. На інших фото чоловік зварює протитанкові їжаки, волонтери готують їжу, шиють прапори України та носять ящики з гумдопомогою.

Також у кадр потрапила вимушена евакуація: поліцейський на руках несе маленьку дівчину. На інших фото – українські медики, пожежники та захисники, які спільно борються за перемогу на передовій.

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