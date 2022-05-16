Об этом сообщила 24 каналу директор гимназии в Лисичанске Светлана Белуха. Она отметила, что пока разговоров об этом с бельгийцами не было.

К теме Россияне в Лисичанске полностью разрушили столетнюю гимназию: фото уничтоженного памятника архитектуры

Надежды на помощь Бельгии

Директор гимназии рассказала, что у школы есть грамота от Короля Бельгии. Ее привезли бельгийские послы, как благодарность за то, что сохранили это здание.

Она отметила, что обстрел российскими оккупантами гимназии произошел 1 мая. Поэтому у них за эти 16 дней было уже много разных эмоций, догадок и предположений о восстановлении здания, которое, к слову, считается памятником архитектуры Луганской области.

Все надежды на бельгийцев, поскольку здание построено очень необычно – в стиле своей страны. Думаю, что им по силам восстановить его,

– заявила Белуха.

Она также добавила, что одна из выпускниц этой гимназии, которая преподает в Киевском университете, общалась с бельгийцами, которые тоже там работают. Однако, как отметила директор, пока это все только разговоры.

Обещания от украинской власти

Директор также подчеркнула, что в их гимназии есть много успешных выпускников, работающих в разных организациях по всему миру. Кроме того, Белуха добавила, что восстановить здание уже пообещали:

Городской отдел образования Лисичанска;

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай;

Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также Чем России угрожали эти дети и общежитие, – Зеленский о вражеских ударах по Одессе и Лисичанску

"То есть мы почувствовали, что все обеспокоены тем, что надо любым способом отстроить это архитектурное здание, которое считается памятником архитектуры Луганской области", – добавила директор.

Директор рассказала об исторической гимназии в Лисичанске, которую разбомбили оккупанты: смотрите видео



Что известно об обстреле гимназии в Лисичанске