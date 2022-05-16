Об этом сообщила 24 каналу директор гимназии в Лисичанске Светлана Белуха. Она отметила, что пока разговоров об этом с бельгийцами не было.
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Надежды на помощь Бельгии
Директор гимназии рассказала, что у школы есть грамота от Короля Бельгии. Ее привезли бельгийские послы, как благодарность за то, что сохранили это здание.
Она отметила, что обстрел российскими оккупантами гимназии произошел 1 мая. Поэтому у них за эти 16 дней было уже много разных эмоций, догадок и предположений о восстановлении здания, которое, к слову, считается памятником архитектуры Луганской области.
Все надежды на бельгийцев, поскольку здание построено очень необычно – в стиле своей страны. Думаю, что им по силам восстановить его,
– заявила Белуха.
Она также добавила, что одна из выпускниц этой гимназии, которая преподает в Киевском университете, общалась с бельгийцами, которые тоже там работают. Однако, как отметила директор, пока это все только разговоры.
Обещания от украинской власти
Директор также подчеркнула, что в их гимназии есть много успешных выпускников, работающих в разных организациях по всему миру. Кроме того, Белуха добавила, что восстановить здание уже пообещали:
- Городской отдел образования Лисичанска;
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай;
- Президент Украины Владимир Зеленский.
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"То есть мы почувствовали, что все обеспокоены тем, что надо любым способом отстроить это архитектурное здание, которое считается памятником архитектуры Луганской области", – добавила директор.
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Что известно об обстреле гимназии в Лисичанске
- Гимназию в Лисичанске, которую разрушили оккупанты, построили бельгийцы более 100 лет назад. Учебное заведение входило в сотню лучших школ нашего государства.
- Российские изверги 1 мая произвели прицельный огонь по помещению гимназии. Здание, которое было выдающимся архитектурным памятником, охватил огонь и полностью разрушил.
- Одна из выпускниц Яна Гончеренко отметила, что гимназия выдержала 2 мировых войны и бой за город в 2014 году. Однако, к сожалению, в 2022 году сгорела из-за "животных без ценностей".