Про це повідомила 24 каналу директорка гімназії в Лисичанську Світлана Бєлуха. Вона зазначила, що поки розмов про це з бельгійцями не було.

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Сподівання на допомогу Бельгії

Директорка гімназії розповіла, що у школи є грамота від Короля Бельгії. Її привезли бельгійські посли, як подяку за те, що зберегли цю будівлю.

Вона зазначила, що обстріл російськими окупантами гімназії відбувся 1 травня. Тож у них за ці 16 днів було вже багато різних емоцій, здогадок та припущень щодо відновлення будівлі, яка, до слова, вважається пам'яткою архітектури Луганської області.

Усі надії на бельгійців, оскільки будівля збудована дуже незвично – у стилі своєї країни. Думаю, що їм під силу відновити її,

– заявила Бєлуха.

Вона також додала, що одна з випускниць цієї гімназії, яка викладає в Київському університеті, спілкувалась з бельгійцями, які теж там працюють. Однак, як наголосила директорка, поки це все тільки розмови.

Обіцянки від української влади

Директорка також наголосила, що в їхній гімназії є багато успішних випускників, які працюють в різних організаціях по всьому світу. Крім того, Бєлуха додала, що відновити будівлю їм вже пообіцяли:

Міський відділ освіти Лисичанська;

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко;

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай;

Президент України Володимир Зеленський.

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"Тобто, ми відчули, що всі занепокоєні тим, що треба будь-яким способом відбудувати цю архітектурну будівлю, яка вважається пам'яткою архітектури Луганської області", – додала директорка.

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