Все области, кроме одной, попали в желтую зону карантина
Почти все регионы Украины по состоянию на 18 мая соответствуют показателям желтой зоны карантина. Только Донецкая область – в оранжевой зоне.
Источник:Минздрав
Министерство здравоохранения в очередной раз обновило карантинные зоны в Украине. Кстати, накануне "оранжевой" была Черкасская область.
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Сейчас уровень заболеваемости в Донецкой области превышает норму. Поэтому Минздрав рекомендует отнести ее в оранжевую зону.
Отметим, оранжевая зона карантина сигнализирует о приближении региона к красной зоне. Она также предусматривает ограничение зеленой и желтой зоны.
Ограничение желтой зоны
- Массовые мероприятия разрешены в случае заполненности зала на 50%.
- На спортивных матчах могут быть заняты 50% зрительских мест.
- Ресторанам и кафе позволяют работать до 24: 00.
- Учебные заведения можно посещать группами до 20 человек.
Ситуация с коронавирусом в Украине
- По состоянию на 18 мая COVID-19 в Украине подхватили более 2,1 миллиона человек. За сутки 17 мая коронавирус диагностировали у 4 095 человек, больше всего среди жителей Донецкой области.
- В течение суток 258 больных, к сожалению, умерли, а 17 751 – выздоровел.
- За период кампании по вакцинации прививки против вируса получили 948 332, из них 27 454 – завершили вакцинацию.
Правила адаптивного карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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