Почти все регионы Украины по состоянию на 18 мая соответствуют показателям желтой зоны карантина. Только Донецкая область – в оранжевой зоне.

Министерство здравоохранения в очередной раз обновило карантинные зоны в Украине. Кстати, накануне "оранжевой" была Черкасская область.

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Сейчас уровень заболеваемости в Донецкой области превышает норму. Поэтому Минздрав рекомендует отнести ее в оранжевую зону.

Отметим, оранжевая зона карантина сигнализирует о приближении региона к красной зоне. Она также предусматривает ограничение зеленой и желтой зоны.

Ограничение желтой зоны

Массовые мероприятия разрешены в случае заполненности зала на 50%.

На спортивных матчах могут быть заняты 50% зрительских мест.

Ресторанам и кафе позволяют работать до 24: 00.

Учебные заведения можно посещать группами до 20 человек.

Обратите внимание! Минздрав ежедневно обновляет разделение областей на карантинные зоны. По этим данным Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям принимает решение об ослаблении или усилении карантина в регионах.

Ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на 18 мая COVID-19 в Украине подхватили более 2,1 миллиона человек. За сутки 17 мая коронавирус диагностировали у 4 095 человек, больше всего среди жителей Донецкой области.

В течение суток 258 больных, к сожалению, умерли, а 17 751 – выздоровел.

За период кампании по вакцинации прививки против вируса получили 948 332, из них 27 454 – завершили вакцинацию.



Правила адаптивного карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала