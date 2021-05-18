Усі області, крім однієї, потрапили у жовту зону карантину
Майже всі регіони України станом на 18 травня відповідають показникам жовтої зони карантину. Лише Донецька область – у помаранчевій зоні.
Джерело:МОЗ
Міністерство охорони здоров'я вкотре оновило карантинні зони в Україні. До речі, напередодні "помаранчевою" була Черкаська область.
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Наразі рівень захворюваності у Донецькій області перевищує норму. Тому МОЗ рекомендує віднести її у помаранчеву зону.
Зауважимо, помаранчева зона карантину сигналізує про наближення регіону до червоної зони. Вона передбачає також обмеження зеленої та жовтої зони.
Обмеження жовтої зони
- Масові заходи дозволені у разі заповненості зали на 50%.
- На спортивних матчах можуть бути зайняті 50% глядацьких місць.
- Ресторанам та кафе дозволяють працювати до 24:00.
- Навчальні заклади можна відвідувати групами до 20 осіб.
Ситуація з коронавірусом в Україні
- Станом на 18 травня COVID-19 в Україні підхопили понад 2,1 мільйона людей. За добу 17 травня коронавірус діагностували у 4 095 осіб, найбільше серед мешканців Донецької області.
- Впродовж доби 258 хворих, на жаль, померли, а 17 751 – одужав.
- За період кампанії з вакцинації щеплення проти вірусу отримали 948 332, з них 27 454 – завершили вакцинацію.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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