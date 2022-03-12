В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что российские захватчики обстреляли село Квитневое Броварского района примерно в 3:50.
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В Киевской области горел склад хранения замороженной продукции
В результате обстрела возник пожар склада хранения замороженной продукции,
– сообщили спасатели.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
От ГСЧС на борьбу с возгоранием привлекли 20 чрезвычайников и 4 единицы техники.
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