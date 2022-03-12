У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що російські загарбники обстріляли село Квітневе Броварського району приблизно о 3:50.
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На Київщині горів склад зберігання замороженої продукції
Внаслідок обстрілу виникла пожежа складу зберігання замороженої продукції,
– повідомили рятувальники.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
Від ДСНС на боротьбу зі займанням залучили 20 надзвичайників та 4 одиниці техніки.
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