У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що російські загарбники обстріляли село Квітневе Броварського району приблизно о 3:50.

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На Київщині горів склад зберігання замороженої продукції

Внаслідок обстрілу виникла пожежа складу зберігання замороженої продукції,

– повідомили рятувальники.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Від ДСНС на боротьбу зі займанням залучили 20 надзвичайників та 4 одиниці техніки.

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