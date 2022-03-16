За это его ближайшее окружение составляют буквально 5 – 6 человек во главе с Юрием Ковальчуком. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

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"Путин нашел себе "большого друга". То есть они вместе обсуждают историю "повторения" Второй мировой войны, "Великой России" и других глупостей", – рассказал советник министра.

Возможен ли "дворцовый переворот"

По словам Денисенко, некоторые лица из окружения Путина уже начинают сетовать на последствия войны в Украине.

Все олигархи сейчас, равно как и весь высший политический бомонд, от Геннадия Зюганова до Вячеслава Володина – это на самом деле обслуга Путина. Им многим не нравится происходящее,

– отметил советник министра.

Однако пока не очень верится, что в Кремле произойдет "дворцовый переворот" и условные "Дерипаски" или "Бардашови" начнут финансировать кого-то, чтобы уничтожить Путина.

Денисенко предположил, возможен ли дворцовый переворот в Кремле: смотрите видео