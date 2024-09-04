Украинский лидер подчеркнул, что операция в этом российском регионе реализуется в соответствии с планом. Кроме этого, Зеленский также рассказал о ситуации на других участках фронта.

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Ситуация на фронте

Зеленский рассказал, что в этот день он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам президента, доклад касался по каждой части фронта, предметно по Покровску, Торецку, Кураховскому направлению.

Отдельно – операция в Курской области. Очень важно, что абсолютно все определенные задачи нашей Курской операции реализуются. Спасибо за это каждому солдату, каждому сержанту, каждому офицеру, которые привлечены,

– сказал украинский лидер.

По словам главы государства, по состоянию на сейчас, эта наша операция продолжает быть самым большим пополнением обменного фонда благодаря одному направлению.

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Удар по Львову и Кривому Рогу

Зеленский также рассказал, что в настоящее время уже завершены спасательные работы во Львове и Кривом Роге, где сегодня пострадали люди из-за российских ракетных ударов.

Были повреждены обычные дома, обычная гражданская инфраструктура. Много пострадавших. Всем оказана необходимая помощь. К сожалению, во Львове погибли семь человек. Мои соболезнования родным и близким!

– сказал президент.

Украинский лидер подчеркнул, что важно, чтобы мир видел этот террор и реагировал на него, в частности на все, что Россия делает против наших людей, против нашего государства.

"Я благодарен всем политическим и общественным деятелям, благодарен каждому лидеру, которые поддерживают Украину и украинцев и осуждают российский террор. И также спасибо всем журналистам Украины, Европы, мира – всем, кто правдиво говорит, что происходит, об этой войне о том, как важно защищать жизнь", – отметил Владимир Зеленский.

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Визит премьера Ирландии в Украину

Владимир Зеленский также отметил, что в Украине с визитом был глава правительства Ирландии, и он был не только в Киеве, но и в Гостомеле и Бородянке.

Сегодня мы подписали с Ирландией двустороннее соглашение по безопасности – содержательное, как и нужно. Это уже 26-е такое соглашение. Хотя Ирландия в военном плане – государство нейтральное, но политически, экономически и в гуманитарной сфере мы сотрудничаем активно. И будем работать еще активнее,

– рассказал украинский глава государства.

Глава государства также отметил, что зафиксирован объем поддержки для Украины от Ирландии на этот год. Были также договоренности по усилению санкций против России за эту войну, а также более активное восстановление Украины.

"Я предложил Ирландии подробнее рассмотреть возможность патроната над восстановлением одного из наших регионов. И, конечно, очень ценно, что общество Ирландии, политический класс будут знать, что происходит в Украине и что именно нужно, чтобы как можно быстрее завершить эту войну", – объяснил украинский президент.

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Эвакуация украинцев из Ливана и предстоящие встречи с партнерами

Также Зеленский заявил, что была продолжена эвакуация наших людей с Ближнего Востока – из Ливана. 11 детей, 14 взрослых. Они уже в безопасности.

И наши дипломаты и разведка будут помогать и в дальнейшем – все украинцы в регионе, которые в этом нуждаются, могут обратиться в наши дипломатические учреждения на Ближнем Востоке и получить все необходимое, всю помощь, все содействие,

– сказал президент.

Кроме этого, глава государства отметил, что украинская власть готовит важные встречи с партнерами. То, что может и должно укрепить наши позиции – не только Украины, но и всех нас в Европе, всех нас в мире, кто стремится к реальному завершению этой войны и реальной совместной работы, чтобы безопасность больше никогда не разрушалась.

"Эта неделя, следующая и весь сентябрь должны быть результативными для всех нас. Прежде всего это касается ПВО, наших возможностей на фронте и в восстановлении. Мы готовим содержательные вещи", – отметил Зеленский.

Напоследок он поблагодарил каждого и каждой, кто с Украиной, кто воюет и работает, чтобы защитить нашу независимость, наших людей.