Владимир Зеленский дал интервью нидерландскому каналу NOS. Главная тема – война в Украине. И один из вопросов – возможность быстрого прекращения войны.

Достойный внимания Путин не понимает до конца происходящего – Зеленский о переговорах с президентом России

Украинский президент объяснил, что "Украина точно выиграет эту войну, вопрос в том, какой ценой и когда". Так что у него уточнили, что для Украины будет победой.

"Для меня победа означает возвращение всей нашей территории", – заявил Владимир Зеленский.

Он добавил, что вряд ли Украина сможет вернуть всю территорию военным путем. Это ведь будет стоить сотни тысяч жизней украинцев. А для украинской власти каждая жизнь ценна. Следовательно, тут не готовы пойти на такой шаг.

"Я думаю, что нужно хотя бы вернуться к ситуации 24 февраля, когда россияне вторглись в нашу страну. Только тогда мы можем говорить о восстановлении нашей территории дипломатическим путем", – заявил Владимир Зеленский.

Переговоры только с Путиным

Однако переговоры с Россией возможны только в том случае, если в них примет участие глава Кремля Владимир Путин. Без него переговоры с Россией бессмысленны. Все из-за узурпации власти и принятия решения в России только им.

"Не то, что я не хочу с ним заключать договоренности, но ты не можешь договориться ни с кем другим. Он создал государство, где никто не может принимать решения. Не важно, что говорит их министр иностранных дел. Неважно, пошлет ли он делегацию для разговора с нами. Все эти люди, к сожалению, ничего не значат", – объяснил Владимир Зеленский.

Украинский президент заявил, что он всегда готов к переговорам с Путиным. Даже сейчас.

Путин не хочет переговоров

О том, что российский лидер не склонен к проведению переговоров с Украиной, говорил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что если бы Россия была готова к переговорам, то не вела бы массовый ракетный обстрел украинской территории. А также бы не пыталась проводить постепенно аннексию оккупированных территорий.

Детальнее Путин настроен на ведение войны, – Кулеба объяснил, что происходит с переговорным процессом

Украинская сторона уже пыталась организовать встречу обоих президентов, но в России никак на это не реагируют. Поэтому о такой встрече пока речь не идет.

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