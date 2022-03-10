Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью изданию Bild.

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Президент заверил, что есть определенные ценности, которые очень трудно объяснить, пока не будет войны в собственной стране. В таких момент, ты перестаешь думать о реформах, росте цен на газ или электроэнергию.

Ты больше не думаешь о возможности сэкономить, чтобы поехать в отпуск. Не думаешь о том, что налоги с каждым годом увеличиваются. Все это отходит на задний план, когда начинается война, и уже совсем не является приоритетным,

– заявил Зеленский.

По его словам, настоящая ценность жизни заключается в том, что ты живешь, и тебя не убивают.

Президент добавил, что это то, что должна сделать Европа – защищать простую жизнь, а также поставить истинные ценности на первое место.

"Желаю, чтобы ваши жизненные приоритеты оставались настоящими ценностями. То, что сейчас происходит у нас, может произойти и с вами. Мы умираем также и за вас", – подытожил Зеленский.

К слову, ранее Владимир Зеленский рассказал, на что готов пойти ради мира в Украине. Он убежден, что войну можно закончить только после переговоров двух президентов.

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