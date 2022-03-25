Об этом президент отметил в своем обращении вечером 25 марта. Он объяснил, что трагической остается ситуация, в частности, в Мариуполе, пишет 24 канал.

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Россияне должны ответить за свои преступления

Зеленский подчеркнул, что российские военные не пропускают в Мариуполь никаких гуманитарных грузов. Вместо этого используют местных в постановках для своих пропагандистов.

"О таком отвратительном цинизме оккупантов, обо всех военных преступлениях России против мирных жителей героического Мариуполя и других городов я буду и дальше очень детально информировать народы других стран", – заверил он.

Это очень важно. Не только политиков и правительственных чиновников, а именно народы. Все на планете должны знать, что делает Россия,

– подчеркнул политик.

И добавил, что ответственность за преступления против украинского народа должна стать для российских военных неотвратимой и максимально жесткой.

Вечернее обращение Зеленского за 25 марта: видео