Он отметил, что "все на планете должны знать, что делает Россия". Глава государства убежден, что ответственность за преступления против украинского народа стала для российских военных "неотвратимой и максимально жесткой".

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Президент поделился фотографиями иностранных фотографов, а именно: Senna Fadel, Felipe Dana, Alfredo Bosco, Maximilian Clarke, Rodrigo Abd и Aris Messinis.

Они зафиксировали людей, пострадавших в результате кровавых действий российской власти и ее солдат, а также разрушенные объекты гражданской инфраструктуры.

Весна, 2022 год, Восточная Европа – 21 век.

Что делает Россия с Украиной: