Він зауважив, що "усі на планеті мають знати, що робить Росія". Глава держави переконаний, що відповідальність за злочини проти українського народу стала для російських військових "невідворотною й максимально жорсткою".

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 5 тижня війни

Президент поділився світлинами іноземних фотографів, а саме: Senna Fadel, Felipe Dana, Alfredo Bosco, Maximilian Clarke, Rodrigo Abd та Aris Messinis.

Вони зафіксували людей, які постраждали внаслідок кривавих дій російської влади та її солдатів, а також зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури.

Весна, 2022 рік, Східна Європа – 21 століття.

Що робить Росія з Україною: