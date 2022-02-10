Об этом президент Украины сказал во время встречи с представителями деловых кругов – членами Европейской бизнес-ассоциации.

Важно О ценах на газ и курсе доллара на 2021 год: эксклюзивное интервью главы Минфина Марченко

В первую очередь Зеленский проинформировал присутствующих о безопасностной ситуации внутри государства и возле его границ, поскольку этот вопрос сегодня волнует представителей и отечественного, и иностранного бизнеса.

Мы считаем, что накопление войск возле границ – это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим. Что касается того, есть ли риски, – риски есть и не заканчиваются с 2014 года. Вопрос – в градусе этих рисков и как мы на них реагируем,

– заявил президент.

В то же время, как отметил украинский лидер, наши международные партнеры и союзники также активизировали свою деятельность для поддержки Украины и стабилизации ситуации. Именно поэтому в последнее время можно наблюдать большое количество визитов в нашу страну мировых лидеров, представителей стран ЕС, а также много переговоров в разных форматах для уменьшения напряжения рядом с украинскими границами.

Поэтому, как отметил глава государства, вопрос безопасности не должен влиять на жизнедеятельность страны. Президент подчеркнул: экономическая ситуация в Украине сегодня стабильна, что отражается на укреплении гривны.

"Главная задача президента и правительства страны – бизнес, экономика, инвестиционный климат. Все понимают, какой у нас сосед, но это не должно влиять на экономику", – убежден Зеленский.

Что делает власть для стабилизации экономики

С целью обеспечения стабильности экономики и национальной валюты украинская власть провела ряд переговоров с международными партнерами для получения финансовой поддержки. Как результат – выделение макрофинансовой помощи от ЕС и ряда стран, что также стало позитивным сигналом для бизнеса, констатировал глава государства.

Кроме того, есть намерения по привлечению инвестиций в отрасли, где украинским производителям сложно конкурировать в стоимости финансирования. По прогнозам, эти меры будут способствовать возрождению авиа-, судно-, вагоностроения и созданию производства ирригационного оборудования.

Обратите внимание! Франция предоставит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Эти средства могут потратить на конкретные проекты развития. Европейская комиссия тоже выделит для Украины новую макрофинансовую помощь – 1,2 миллиарда гривен. Ее анонсировали в Кабмине в конце января.

Повлияет ли на Путина военная помощь от США Украине: смотрите видео