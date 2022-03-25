Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны на Донбассе Леонид Остальцев в эфире 24 канала.

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"Они (ДРГ – 24 канал) сейчас все попрятались в норах. Они видят, что в Киеве все работает, и понимают, что на любое их проявление, как потенциальной ДРГ, реакция будет мгновенной. Будет уничтожение без вариантов", – отметил ветеран.

Однако гражданам нужно быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах.

Справка. Сообщить об обнаруженных ДРГ можно: в официальном чат-боте СБУ – @stop_russian_war_bot; по номеру 102; по контактным телефонам Теробороны ВСУ в вашем регионе.

Как выявить ДРГ

Идентифицировать диверсионно-разведывательные группы нелегко, так как часто они пытаются "влиться" в окружающую среду. Однако они имеют несколько признаков:

четко выраженный русский акцент;

плохая ориентировка на местности;

попытки выяснить расположение каких-либо объектов или направлений движения;

фото- или видеофиксация местности;

просьба предоставить мобильный телефон, чтобы сделать звонок.



Что делать, если увидели диверсантов, оккупантов, или вражескую технику / Инфографика 24 канала

Остальцев рассказал о ДРГ в Киеве: смотрите видео