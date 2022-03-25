Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны на Донбассе Леонид Остальцев в эфире 24 канала.
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"Они (ДРГ – 24 канал) сейчас все попрятались в норах. Они видят, что в Киеве все работает, и понимают, что на любое их проявление, как потенциальной ДРГ, реакция будет мгновенной. Будет уничтожение без вариантов", – отметил ветеран.
Однако гражданам нужно быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах.
Как выявить ДРГ
Идентифицировать диверсионно-разведывательные группы нелегко, так как часто они пытаются "влиться" в окружающую среду. Однако они имеют несколько признаков:
- четко выраженный русский акцент;
- плохая ориентировка на местности;
- попытки выяснить расположение каких-либо объектов или направлений движения;
- фото- или видеофиксация местности;
- просьба предоставить мобильный телефон, чтобы сделать звонок.
Что делать, если увидели диверсантов, оккупантов, или вражескую технику / Инфографика 24 канала
Остальцев рассказал о ДРГ в Киеве: смотрите видео