Про це розповів ветеран російсько-української війни на Донбасі Леонід Остальцев в ефірі 24 каналу.
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"Вони (ДРГ – 24 канал) зараз усі поховалися у норах. Вони бачать, що у Києві усе працює й розуміють, що на будь який їхній прояв, як потенційної ДРГ, реакція буде миттєвою. Буде знищення без варіантів", – зазначив ветеран.
Однак громадянам потрібно бути пильними та повідомляти про підозрілих осіб.
Як виявити ДРГ
Ідентифікувати диверсійно-розвідувальні групи нелегко, адже вони часто намагаються "влитися" у навколишнє середовище. Однак вони мають кілька ознак:
- чітко виражений російський акцент;
- погане орієнтування на місцевості;
- намагання з'ясувати розташування якихось об'єктів чи напрямків руху;
- фото- або відеофіксація місцевості;
- прохання надати мобільний телефон, щоб зробити дзвінок.
Що робити, якщо побачили диверсантів, окупантів, або ворожу техніку / Інфографіка 24 каналу
Остальцев розповів про ДРГ у Києві: дивіться відео