Председатель Николаевской ОГА в последнее время реже начал записывать обращения к жителям города. Поэтому люди аж заволновались из-за его отсутствия.

Однако 19 марта Ким опубликовал новое видео с традиционным: "Доброе утро, мы из Украины".

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Председатель Николаевской ОГА рассказал, что решил погулять перед работой. "Все в порядке, сейчас будем", – добавил он.

Виталий Ким записал новое обращение: видео

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