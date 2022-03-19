Голова Миколаївської ОДА останнім часом рідше почав записувати звернення до жителів міста. Тому люди аж захвилювалися через його відсутність.

Однак 19 березня Кім опублікував нове відео з традиційним: "Добрий ранок, ми з України".

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Голова Миколаївської ОВА розповів, що вирішив погуляти перед роботою. "Все гаразд, зараз будемо", – додав він.

Віталій Кім записав нове звернення: відео

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