Згідно з дописом, протягом доби, українські захисники та захисниці знищили кілька колон техніки окупантів у Миколаївській та Сумській області.

Важливо Через шалені втрати ворог може розпочати відкриту мобілізацію, – Генштаб ЗСУ

Зазначається, що втрати ворога наразі уточнюються.

"Крім того, внаслідок нанесення вогневого ураження по противнику, знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева", – повідомили у Генштабі ЗСУ.

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