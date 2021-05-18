Чаус отметил, что о "своих" адвокатах он слышит впервые. И даже они намерены воспользоваться положением дел.
Ранее Чаус неожиданно появился на видео и рассказал о своем похищении
Судья обратился к своей семье
Бывший судья обратился, вероятно, к жене, которую назвал "рыбкой". Он заверил, что ситуация сложная, однако он считает, что все наладится.
Ситуация, в которой мы сейчас, требует понимания, спокойствия и терпения, о чем я много раз говорил! Все обязательно наладится! Воздержись от комментариев и необдуманных поступков,
– попросил Чаус.
Бывший судья сообщил, что телеграм-канал – единственный способ держать связь и сообщать, что с ним все в порядке.
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Ранее Чаус опубликовал видеообращение
Отметим, что накануне пропавший судья вышел на видеосвязь. Он опубликовал видеообращение, в котором заверил, что с ним все хорошо. Чаус заявил, что его действительно похищали, но не сейчас, а еще в 2016 году.
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Экс-судья заверил, что хочет вернуться в Украину и ответить на все вопросы, которые задают правоохранительные органы.