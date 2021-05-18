Чаус отметил, что о "своих" адвокатах он слышит впервые. И даже они намерены воспользоваться положением дел.

Ранее Чаус неожиданно появился на видео и рассказал о своем похищении

Судья обратился к своей семье

Бывший судья обратился, вероятно, к жене, которую назвал "рыбкой". Он заверил, что ситуация сложная, однако он считает, что все наладится.

Ситуация, в которой мы сейчас, требует понимания, спокойствия и терпения, о чем я много раз говорил! Все обязательно наладится! Воздержись от комментариев и необдуманных поступков,

– попросил Чаус.

Бывший судья сообщил, что телеграм-канал – единственный способ держать связь и сообщать, что с ним все в порядке.

Новость дополняется…

Ранее Чаус опубликовал видеообращение

Отметим, что накануне пропавший судья вышел на видеосвязь. Он опубликовал видеообращение, в котором заверил, что с ним все хорошо. Чаус заявил, что его действительно похищали, но не сейчас, а еще в 2016 году.

​К теме Россия не должна использовать ситуацию с Чаусом, – в МИД отреагировали на видеообращение экс-судьи

Экс-судья заверил, что хочет вернуться в Украину и ответить на все вопросы, которые задают правоохранительные органы.