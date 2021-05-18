Чаус зазначив, що про "своїх" адвокатів він чує вперше. Та й навіть вони мають намір скористатись станом справ.

Раніше Чаус несподівано з'явився на відео і розповів про своє викрадення

Суддя звернувся до своєї сім'ї

Колишній суддя звернувся, ймовірно, до дружини, яку назвав "рибкою". Він запевнив, що ситуація – складна, проте він вважає, що все налагодиться.

Ситуація, в якій ми зараз, вимагає розуміння, спокою і терпіння, про що я багато разів говорив! Все обов'язково налагодиться! Утримайся від коментарів і необдуманих вчинків,

– попросив Чаус.

Колишній суддя повідомив, що телеграм-канал – єдиний спосіб тримати зв'язок і повідомляти, що з ним все гаразд.

Раніше Чаус опублікував відерзвернення

Зазначимо, що напередодні зниклий суддя вийшов на відеозв'язок. Він опублікував відеозвернення, у якому запевнив, що з ним усе добре. Чаус заявив, що його справді викрадали, але не зараз, а ще у 2016 році.