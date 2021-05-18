Міністерство закордонних справ України відреагувало на відеозвернення "викраденого" екссуді Миколи Чауса. У відомстві заявили, що не дозволять Москві розсварити Київ та Кишинів.

Деталі від МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 17 травня мав ґрунтовну розмову зі своїм молдовським колегою. Політики не оминули тему розшукуваного Миколи Чауса, який нещодавно заявив, що його ніхто не викрадав.

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Візит збігся у часі з оприлюдненням суддею відеозапису, який, як кажуть у кримінальному праві, є нововідкритою обставиною і потребує додаткового аналізу. Цей запис змінює картинку того, про що писали молдовські, а також і проросійські ЗМІ, які нав'язували трішки іншу точку зору на події,

– розповів Кулеба.

Він додав, що одностайний з молдовським міністром у тому, що ситуація з Чаусом не може бути використана Росією для того, щоб розсварити Україну та Молдову.

"Саме на цьому, на протидії гібридним атакам з боку Росії ми будемо зосереджені", – пояснив очільник МЗС.

Що відомо про викрадення Чауса

3 квітня 2021 року адвокат судді заявив, що того викрали у центрі Кишинева. Зауважимо, екссуддя намагався отримати у Молдови притулок, бо в Україні його чекала кримінальна справа.

Президентка Молдови Майя Санду доручила міністерству внутрішніх справ і службі інформації і безпеки у найкоротші терміни з'ясувати деталі викрадення Чауса.

Молдовські правоохоронці встановили, що викрадачі колишнього судді спілкувалися українською мовою та перетинали кордон Молдови з Україною.

17 травня Чаус опублікував відео у якому заявив, що його ніхто не викрадав. Адвокат судді вважає, що Чауса таки викрали, а відео зняти змусили.

Зверніть увагу! Чаус працював суддею у Дніпровському районному судді Києва. У 2016 році його затримали на отриманні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів. Крім того, правоохоронці на задньому дворі будинку Чауса знайшли закопані банки з готівкою.