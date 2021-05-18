Россия не должна использовать ситуацию с Чаусом, – МИД отреагировало на видеообращение экс-судьи
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на видеообращение "похищенного" экс-судьи Николая Чауса. В ведомстве заявили, что не позволят Москве рассорить Киев и Кишинев.
Источник:"Европейская правда"
Детали от МИД
У министра иностранных дел Дмитрия Кулебы 17 мая состоялся обстоятельный разговор со своим молдавским коллегой. Политики не обошли тему разыскиваемого Николая Чауса, который недавно заявил, что его никто не похищал.
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Визит совпал по времени с обнародованием судьей видеозаписи, которая, как говорят в уголовном праве, является вновь открывшимся обстоятельством и требует дополнительного анализа. Эта запись меняет картинку, о чем писали молдавские, а также и пророссийские СМИ, навязывали немного другую точку зрения на события,
– рассказал Кулеба.
Он добавил, что единодушен с молдавским министром в том, что ситуация с Чаусом не может быть использована Россией для того, чтобы рассорить Украину и Молдову.
"Именно на этом, на противодействии гибридным атакам со стороны России мы будем сосредоточены", – объяснил глава МИД.
Что известно о похищении Чауса
- 3 апреля 2021 года адвокат судьи заявил, что того похитили в центре Кишинева. Заметим, экс-судья пытался получить у Молдовы убежище, потому что в Украине его ждало уголовное дело.
- Президент Молдовы Майя Санду поручила министерству внутренних дел и службе информации и безопасности в кратчайшие сроки выяснить детали похищения Чауса.
- Молдавские правоохранители установили, что похитители бывшего судьи общались на украинском языке и пересекали границу Молдовы с Украиной.
- 17 мая Чаус опубликовал видео в котором заявил, что его никто не похищал. Адвокат судьи считает, что Чауса таки похитили, а видео снять заставили.
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