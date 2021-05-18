Министерство иностранных дел Украины отреагировало на видеообращение "похищенного" экс-судьи Николая Чауса. В ведомстве заявили, что не позволят Москве рассорить Киев и Кишинев.

Детали от МИД

У министра иностранных дел Дмитрия Кулебы 17 мая состоялся обстоятельный разговор со своим молдавским коллегой. Политики не обошли тему разыскиваемого Николая Чауса, который недавно заявил, что его никто не похищал.

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Визит совпал по времени с обнародованием судьей видеозаписи, которая, как говорят в уголовном праве, является вновь открывшимся обстоятельством и требует дополнительного анализа. Эта запись меняет картинку, о чем писали молдавские, а также и пророссийские СМИ, навязывали немного другую точку зрения на события,

– рассказал Кулеба.

Он добавил, что единодушен с молдавским министром в том, что ситуация с Чаусом не может быть использована Россией для того, чтобы рассорить Украину и Молдову.

"Именно на этом, на противодействии гибридным атакам со стороны России мы будем сосредоточены", – объяснил глава МИД.

Что известно о похищении Чауса

3 апреля 2021 года адвокат судьи заявил, что того похитили в центре Кишинева. Заметим, экс-судья пытался получить у Молдовы убежище, потому что в Украине его ждало уголовное дело.

Президент Молдовы Майя Санду поручила министерству внутренних дел и службе информации и безопасности в кратчайшие сроки выяснить детали похищения Чауса.

Молдавские правоохранители установили, что похитители бывшего судьи общались на украинском языке и пересекали границу Молдовы с Украиной.

17 мая Чаус опубликовал видео в котором заявил, что его никто не похищал. Адвокат судьи считает, что Чауса таки похитили, а видео снять заставили.

Обратите внимание! Чаус работал судьей в Днепровском районном суде Киева. В 2016 году его задержали на получении взятки в размере 150 тысяч долларов. Кроме того, правоохранители на заднем дворе дома Чауса нашли закопанные трехлитровые банки с наличными.