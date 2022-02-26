Сообщество хакеров ведет активную борьбу на стороне Украины против российских оккупантов. Ранее им удалось положить сайты российских ведомств и заблокировать работу пропагандистского канала Russia Today.

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Украинские песни на российском телевидении

Хакерам также удалось нанести России очень сильный удар. Они взломали все российские телеканалы и включили на них украинскую музыку. Теперь врагу некоторое время придется слушать украинские песни, а не привычную для себя пропаганду.

Хакеры включили украинскую музыку на российских телеканалах: видео