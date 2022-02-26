Спільнота хакерів веде активну боротьбу на боці України проти російських окупантів. Раніше їм вдалося "покласти" сайти російських відомств та заблокувати роботу пропагандистського каналу Russia Today.

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Українські пісні на російському телебаченні

Хакерам також вдалося нанести Росії дуже потужний удар. Вони взламали усі російські телеканали та увімкнули на них українську музику. Тепер ворогу якийсь час доведеться слухати українські пісні, а не звичну для себе пропаганду.

Хакери увімкнули українську музику на російських телеканалах: відео

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