О дистанционном режиме обучения сообщил министр образования Сергей Шкарлет. Он подчеркнул, что в Украине ввели военное положение, но призвал сохранять спокойствие.
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"Все учебные заведения в дистанционной форме. По возможности оставайтесь дома", – написал Шкарлет.
Он призвал следить за рекомендациями официальных государственных органов власти Украины. В частности, Нацполиции и Минобороны.
Он подчеркнул, что ситуация контролируемая. Кабинет Министров Украины работает в штатном режиме.