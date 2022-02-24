Про дистанційний режим навчання повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет. Він наголосив, що в Україні запровадили воєнний стан, але закликав зберігати спокій.

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"Усі заклади освіти навчання у дистанційній формі. По можливості залишайтеся вдома", – написав Шкарлет.



Він закликав стежити та притримуватись рекомендацій офіційних державних органів влади України. Зокрема, Нацполіції та Міноборони.

Він наголосив, що ситуація контрольована. Кабінет Міністрів України працює у штатному режимі.