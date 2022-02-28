Садовый сообщает, что на утро 28 февраля в городе спокойно. Все службы Львова работают в привычном режиме.

Обратите внимание Количество эвакуационных поездов из Львова увеличилось, – ОГА

Сейчас на блокпостах большие очереди на въезд в город. Работаем над тем, чтобы усилить наши посты и помочь полицейским с проверкой автомобилей, чтобы ускорить проезд,

– говорит мэр Львова.

К счастью, ночь во Львове прошла спокойно. Из-за осадков ночью 28 февраля на улицах города работала снегоуборочная техника.

Общественный транспорт в курсирует: 98 трамваев и троллейбусов, 129 автобусов. Перебоев с поставкой воды, света и газа нет.

Также Садовый благодарит львовян, активно помогающих полицейским. Присоединиться может каждый. Для этого нужно обратиться в ближайшую районную администрацию Львова.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.