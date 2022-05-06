Об этом рассказал 24 каналу военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, с каждым таким кораблем (в который поцелуют наши ракеты – 24 канал) прочность флота и его огневые возможности уменьшаются.

"И это большое моральное поражение, даже если он до сих пор сохраняет плавучесть. Фото пожара, обнародованного СМИ, показывает, что кораблю причинены серьезные повреждения и есть угроза детонации боекомплектов. Увидим, чем это закончится", – сказал эксперт.

По его мнению, в любом случае этот фрегат на сегодняшний день не боеспособен и нуждается в ремонте.

Вообще все события, творящиеся вокруг острова Змеиного, направлены на то, чтобы предотвратить морскую десантную операцию в Одесской области,

– считает Жданов.

Эксперт говорит, что этот фрегат мог доставлять оккупантам какой-то груз, в частности, военное оборудование, которое располагали на острове Змеиный.

Что известно о фрегате "Адмирал Макаров"

Олег Жданов рассказал, что на борту этого фрегата находилось 8 шахт для пуска ракет "Калибр". Это может означать, что залп Черноморского флота уменьшился на столько ракет. Соответственно, их осталось 46.

"Это корабли огневой поддержки, которые способны вести морской бой с противником, а также поддерживать войска, например, при высадке десанта, или сопровождать конвои ", – сказал эксперт.

Пожар на корабле "Адмирал Макаров": коротко

Информация о взрыве на "Адмирале Макарове" появилась в социальных сетях 5 мая вечером. Теперь же стало известно, что судно вспыхнуло.

В настоящее время известно об активизации вражеской авиации в этом районе акватории Черного моря. Кроме того, к фрегату уже отправили из временно оккупированного Крыма спасательные суда.

Впоследствии стало известно, что взрыв на фрегате мог произойти в результате удара украинской противокорабельной ракетой "Нептун". Однако, как отметил журналист Сергей Лещенко, информация предварительная и нуждается в официальном заявлении, которое появится впоследствии.

Источники 24 канала сообщают, что фрегат "Адмирал Макаров" с бортовым номером 499 возвращается в Севастополь. От острова Змеиный он отплывает на малом ходу.

К слову, 13 апреля появилось сообщение о пожаре на крейсере "Москва" – это судно атаковало остров Змеиный. Крейсер загорелся в результате удара украинской противокорабельной ракеты "Нептун". Впоследствии в сети показали, как горел и тонул крейсер "Москва".

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