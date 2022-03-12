Сейчас Украина четко осознает, какие государства являются нашими друзьями. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует 24 канал.

К теме Возле офиса Джонсона собрался митинг с требованием закрыть небо над Украиной

Крупнейшие партнеры Украины:

Великобритания,

Польша,

Канада,

США.

Чтобы ввести над нашей территорией бесполетную зону, все страны НАТО должны быть за.

Сегодня есть несколько стран, которые не хотят говорить "за", а для нас это очень дорого стоит. Это жизнь наших людей, которые страдают от этой войны,

– подчеркнул Данилов.

В то же время он убежден, что Украина выстоит. Ведь сейчас украинцы – единая семья. Такого единства не было еще никогда во времена независимости. "Сегодня наш народ рождается заново", – сказал Данилов.

Это может вас заинтересовать – в Киеве состоялся концерт с призывом закрыть небо над Украиной: видео