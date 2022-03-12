Зараз Україна чітко усвідомлює, які держави є нашими друзями. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує 24 канал.

До теми Біля офісу Джонсона зібрався мітинг з вимогою закрити небо над Україною

Найбільші партнери України:

Велика Британія,

Польща,

Канада,

США.

Щоб запровадити над нашою територією безпольотну зону, усі країни НАТО мають бути за.

Сьогодні є декілька країн, які не мають бажання казати "за", а для нас це дуже дорого коштує. Це життя наших людей, які потерпають від цієї війни,

– наголосив Данілов.

Водночас він переконаний, що Україна вистоїть. Адже зараз українці – єдина родина. Такої єдності не було ще ніколи за часів незалежності. "Сьогодні наш народ народжуються заново", – сказав Данілов.

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