Зараз Україна чітко усвідомлює, які держави є нашими друзями. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує 24 канал.
До теми Біля офісу Джонсона зібрався мітинг з вимогою закрити небо над Україною
Найбільші партнери України:
- Велика Британія,
- Польща,
- Канада,
- США.
Щоб запровадити над нашою територією безпольотну зону, усі країни НАТО мають бути за.
Сьогодні є декілька країн, які не мають бажання казати "за", а для нас це дуже дорого коштує. Це життя наших людей, які потерпають від цієї війни,
– наголосив Данілов.
Водночас він переконаний, що Україна вистоїть. Адже зараз українці – єдина родина. Такої єдності не було ще ніколи за часів незалежності. "Сьогодні наш народ народжуються заново", – сказав Данілов.
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