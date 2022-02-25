Об этом Служба специальной связи и защиты информации уже договорилась с телеканалами. Бесплатными информационные ресурсы станут уже с 25 февраля.
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Что нужно для получения сигнала
В Госспецсвязи пояснили, что для подключения нужно иметь только любой цифровой спутниковый ресивер и спутниковую антенну.
Обращение к телеканалам направил концерн РРТ, который входит в сферу управления этого государственного ведомства.
Раскодировать сигналы на спутнике попросили, чтобы украинцы при отсутствии эфирного сигнала имели возможность смотреть телевидение бесплатно на спутнике,
– Госспецсвязи.
В публикации также поблагодарили все украинские телеканалы и частные компании, которые предоставляют услуги спутникового телевидения.
Читайте полный текст сообщения Госспецсвязи:
Украинское телевидение на спутнике отныне доступно в незакодированном виде
Концерн РРТ, что входит в сферу управления Госспецсвязи, обратился к телеканалам с просьбой раскодировать сигналы на спутнике, чтобы украинцы при отсутствии эфирного сигнала имели возможность смотреть телевидение бесплатно на спутнике.
Для просмотра подойдет любой простой цифровой спутниковый ресивер и спутниковая антенна.
Спасибо за поддержку всем телеканалам и
частным компаниям, предоставляющим услуги спутникового телевидения