Про це Служба спеціального зв'язку та захисту інформації вже домовилася з телеканалами. Безкоштовними інформаційні ресурси стануть вже з 25 лютого.

Зауважте Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Що потрібно для отримання сигналу

У Держспецзв'язку пояснили, що для підключення потрібно мати тільки будь-який цифровий супутниковий ресивер та супутникову антенну.

Звернення до телеканалів направив концерн РРТ, який входить до сфери управління цього державного відомства.

Розкодувати сигнали на супутнику попросили, щоб українці при відсутності ефірного сигналу мали можливість дивитись телебачення безкоштовно на супутнику,

– Держспецзв'язку.

У публікації також подякували всім українським телеканалам і приватним компаніям, які надають послуги супутникового телебачення.

Важливо! Збройні сили України невпинно дають гідну відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають нищівні санкції на Росію.



Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Читайте повний текст допису Держспецзв'язку:

Українське телебачення на супутнику відтепер доступно в незакодованому вигляді

Концерн РРТ, що входить до сфери управління Держспецзв'язку, звернувся до телеканалів з проханням розкодувати сигнали на супутнику, щоб українці при відсутності ефірного сигналу мали можливість дивитись телебачення безкоштовно на супутнику.

Для перегляду підійде будь-який простий цифровий супутниковий ресивер та супутникова антенна.

Дякуємо за підтримку всім телеканалам та

приватним компаніям, які надають послуги супутникового телебачення