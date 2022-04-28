Об этом сообщили в Национальной гвардии Украины. Они опубликовали видео с пленным жителем оккупированной Луганщины, воевавшим на стороне России.

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Отношение командования

Пленный рассказал об ужасных условиях пребывания на фронте. По его словам, их командование ничем их не обеспечило, они живут в погребах, а еда ужасная.

"Все ужасно. Люди не хотят воевать, они мечтают вернуться домой, но руководство не позволяет. Оно не позволяет даже позвонить", — рассказал пленный.

Он также сообщил, что половину их части сразу "скосили". Он отметил, что из 265 человек осталось всего около 100.

В то же время о кадыровцах сказал, что их командование бережет, в отличие от мобилизованных с оккупированных Россией украинских территорий. То есть, когда появляются какие-то угрозы, кадыровцам сразу дают команду отправляться на более безопасные позиции.

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Обращение к командирам

"Хочу обратиться к нашему командованию, которое призывает таких же ребят, как я, возрастной категорией до 30 лет – оставьте людей в покое. Вы просто их теряете", — сказал пленный.

Обратите внимание! Украинские военные придерживаются требований Женевских конвенций, не принуждают ни к чему военнопленных, не издеваются над ними и берегут их жизнь, поскольку хотят вернуть своих побратимов, попавших в российский плен.

Пленный из оккупированной Луганщины рассказал об отношении командования: смотрите видео