Про це повідомили в Національній гвардії України. Вони опублікували відео з полоненим жителем окупованої Луганщини, який воював на боці Росії.

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Ставлення командування

Полонений розповів про жахливі умови перебування на фронті. За його словами, їхнє командування нічим їх не забезпечило, вони живуть в погребах, а їжа жахлива.

"Усе жахливо. Люди не хочуть воювати, вони мріють повернутися додому, але керівництво не дозволяє. Воно не дає можливості навіть зателефонувати", – розповів полонений.

Він також повідомив, що половину їхньої частини одразу "скосили". Водночас зазначив, що із 265 людей залишилось лише близько 100.

Крім того, про кадировців сказав, що їх командування береже, на відміну від мобілізованих з окупованих Росією українських територій. Тобто коли з'являються якісь загрози, кадировцям одразу дають команду відправлятись на безпечніші позиції.

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Звернення до командирів

"Хочу звернутись до нашого командування, яке призиває таких же хлопців, як я, віковою категорією до 30 років – дайте людям спокій. Ви просто їх губите", – сказав полонений.

Зверніть увагу! Українські військові дотримуються вимог Женевських конвенцій, не змушують ні до чого військовополонених, не знущаються з них та бережуть їхні життя, оскільки хочуть повернути своїх побратимів, які потрапили до російського полону.

Полонений з окупованої Луганщини розповів про ставлення командування: дивіться відео