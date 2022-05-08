Защитники города говорят, что у них есть 4 варианта, что делать дальше. Об этом наши воины заявили во время онлайн пресс-конференции с завода "Азовсталь", сообщает 24 канал.

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О каких вариантах говорят военные

Офицер управления штаба полка "Азов" Илья Самойленко объяснил, что у защитников Мариуполя осталось всего 4 варианта относительно того, как действовать дальше.

В частности, среди вариантов – прятаться и ждать смерти то ли от голода, то ли от бомбы, попытка бегства из города, сдаться в плен или держать оборону.

Наши воины выбрали последний вариант, но вместе с тем Самойленко подчеркнул, что сдаться в плен – неприемлемый для наших воинов вариант. Поэтому военные на "Азовстали" продолжают давать героическое сопротивление оккупантам и защищать Украину.